"Pastırma yazı" besicileri sevindiriyor

07.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:02

Muş'ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, besicilerin yüzünü güldürdü.

Sıcak hava nedeniyle yayla ve meralarda hayvanlarını otlatmaya devam eden besiciler, bu sayede samandan tasarruf ettiklerini söyledi.

Besicilerden Bilal Oğuz, Muş Ovasına kar yağmadığını, bu sayede hayvanları açık alanda beslemeye devam ettiklerini belirtti.

Önceki yıllarda Kasım ayında hayvanları ahırlarda beslemeye başladıklarını aktaran besici Hamit Menteş, "Sıcak ve güneşli havandan faydalanmak için ineklerimizi meralarda otlatıyoruz. Böylece hem yem hem de samandan büyük ölçüde tasarruf ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA