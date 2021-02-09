Pastırma Sucuk Yemeyen Kalmayacak
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Pastırma Sucuk Yemeyen Kalmayacak

09.02.2021 01:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 01:50
Pastırma Sucuk Yemeyen Kalmayacak

Türkiye'nin en eski pastırma sucuk üreticilerinden Ünlü Sucukları, sosyal medya ve internet üzerinden sektörün en büyük kampanyasını eş zamanlı olarak başlatmaya hazırlanıyor.Pandemi süresince üretime ara vermeyen asırlık Ünlü Sucukları, dünyanın en ücra köşesine geleneksel Türk pastırması ve sucuğunu göndermeye hazırlanıyor.

Resmi kuruluşu 1928 yılına dayanan Türkiye'nin en eski sucuk pastırma üreticisi Ünlü Sucukları, koronavirüs sürecini atlatmak için internet mecrasını en yoğun kullanan şirket olmaya hazırlanıyor. Küresel ticaret devi Amazon, Ebay, Alibaba gibi e-ticaret siteleri ile birlikte Türkiye'den Gittigidiyor, N11, Getir ve Trendyol gibi sitelerden geniş çaplı kampanyaya hazırlandıklarını söyleyen Ünlü Gurme Sucukları Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Ünlü "Bir asırlık üretim birikimimiz, tecrübemizi ve geleneksel Kayseri sucuğunun lezzetini Tüm dünyaya tattırmak istiyoruz. Kayseri sucuğunun pastırmasının tadına bakmayan kalmasın istiyoruz" dedi..

Kaynak: Snob Magazin

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