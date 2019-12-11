Pastırma, hamsi, Antep fıstığı ve badem... Türkiye'deki belediyelerden 'bantlı muza' gönderme
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından yapılan ve sadece "duvara bantlanmış bir muzdan" oluşan sanat eserinin 120 bin dolara satılması sonrası, Türkiye'deki bazı belediyeler sosyal medya hesaplarında pastırma, hamsi, badem ve Antep fıstığı gibi yerel ürünlerle söz konusu habere atıfta bulundu
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından yapılan ve sadece "duvara bantlanmış bir muzdan" oluşan sanat eserinin ABD'de 120 bin dolara satılması sosyal medyada 'alay konusu' olmuştu.
Türkiye'deki bazı belediyeler ise konunun son günlerde popüler olmasından yola çıkarak "bantlanmış muz" fikrini, kendi şehirlerinde yetişen ürünlere uyarladı. Belediyelerin resmi sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görseller ilgi çekti. Euronews.com'da Görüntüle