Pasteur Enstitüsü'nün, koronavirüsü 2004'te icat ettiği iddiası sosyal medyada çığ gibi yayıldı
Pasteur Enstitüsü’nün, koronavirüsü 2004'te icat ettiği iddiası sosyal medyada çığ gibi yayıldı, Enstitü, iddiayı yalanladı
19.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:43
Fransa'nın dünyaca ünlü Pasteur Enstitüsü'nün, 2004 yılında koronavirüsü icat ettiği iddiası, sosyal medyada çığ gibi yayıldı.
İddiayı ortaya atan kişinin Youtube'a koyduğu ve Facebook üzerinden paylaşılan görüntüyü, kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi izledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com