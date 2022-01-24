Pastanın üzerinde polis babasının fotoğrafını gören Mira, gözyaşlarını tutamadı - Haberler
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Pastanın üzerinde polis babasının fotoğrafını gören Mira, gözyaşlarını tutamadı

Pastanın üzerinde polis babasının fotoğrafını gören Mira, gözyaşlarını tutamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Osmaniye Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de görev yapan Özel Harekat Polisi Yusuf Meşe'nin kızına doğum günü sürprizi yaptı.

Osmaniye Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de görev yapan Özel Harekat Polisi Yusuf Meşe'nin kızına doğum günü sürprizi yaptı. Doğum günü pastasının üzerinde babasıyla birlikte çekilmiş olan fotoğrafı gören küçük Mira, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde görevde olduğu için küçük kızının doğum gününe katılamayan Özel Harekat Polisi Yusuf Meşe'nin yokluğunu hissettirmek istemeyen Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Birimi ekipleri, 8. yaşına giren Ümmühan Mira'ya sürpriz doğum günü yaptı. Doğum günü pastasının üzerinde babasıyla birlikte çekilmiş olan fotoğrafı gören küçük Mira, gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anların yaşandığı sürpriz doğum gününde gözyaşları içerisinde polis memuruna sarılan Mira'yı yine ekipler teselli etti.

Kesilen doğum günü pastasının ardından ekip arabasıyla gezdirilen küçük Mira'nın mutluluğu gözlerinden okunurken dede Orhan Meşe, ekiplere teşekkür etti. - OSMANİYE

Pastanın üzerinde polis babasının fotoğrafını gören Mira, gözyaşlarını tutamadı

Pastanın üzerinde polis babasının fotoğrafını gören Mira, gözyaşlarını tutamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Suriye, Düziçi, Doğum, Yerel, Haber

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