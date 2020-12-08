Pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı
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Pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı

08.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:08

- Pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnafa hırsız şoku Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir pastaneye sabahın erken saatlerinde giren hırsızlık şüphelisi kasadaki paraları, tezgahtaki baklavayı ve askıdaki montu çaldı.

- Pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı

Pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnafa hırsız şoku

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir pastaneye sabahın erken saatlerinde giren hırsızlık şüphelisi kasadaki paraları, tezgahtaki baklavayı ve askıdaki montu çaldı.

Edinilen bilgilere göre olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Omurtak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir pastanenin çalışanları sabah iş yerine girilmiş olduğunu ve kasadaki paraların yerinde olmadığını görünce hem polise haber vererek yardım istedi. Hem de güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kamera görüntülerine göre camından girdiği iş yerinde 20 dakikayı aşkın bir süre geçiren ve rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızlık şüphelisi bu süre zarfında işyerinin ses sistemini çalıştıran amfiyi, askıdaki montu, tezgahtaki bir tepsi baklavayı ve kasadaki bozuk paralar dahil tüm parayı aldı.

Şüpheli girdiği yerden rahat bir şekilde çıkarak kayıplara karıştı.

Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı
Pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı
Pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı
Pastaneye giren hırsız ne bulduysa çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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