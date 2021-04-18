PASTANEDE POMPALI TÜFEKLİ, YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
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PASTANEDE POMPALI TÜFEKLİ, YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da kimliği belirsiz 3 şüpheli tatlı almak için geldikleri pastanede, iş yeri sahibi ve çocuğunu darp ederek kaçtı.

SAMSUN'da kimliği belirsiz 3 şüpheli tatlı almak için geldikleri pastanede, iş yeri sahibi ve çocuğunu darp ederek kaçtı. Daha sonra geri dönen şüphelilerin pastaneye pompalı tüfekle ateş açtığı anlar ile pastane içindeki saldırıları güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi saldırganların bir an evvel bulunmasını istedi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki pastanede meydana geldi. İddiaya göre iş yerine tatlı almaya geldiklerini söyleyen kimliği belirsiz 3 kişi, bilinmeyen nedenle iş yeri sahibi İhsan Kulanoğlu'nun çocuğuna tokat atıp, tehditler savurdu. Bunun üzerine tezgahtan çıkan iş yeri sahibi de, saldırganlarca yumruk darbesi aldı. İş yerinde hasara neden olan saldırganlar, bölgeden uzaklaştı. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra geri dönen şüpheliler, iş yerine gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, pastanede yaşananlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

'KIZIMIN ÇIĞLIKLARI KULAĞIMDAN GİTMİYOR'

Olayla ilgili konuşan ve yaşananlara anlam veremediğini söyleyen İhsan Kulanoğlu, "Durup dururken oldu ama onlar haplıydı. 14 yaşında oğlum 10 yaşında kızım içeride 17 yaşında oğlum içeride biz aile olarak çalışıyoruz. İçeri girdiler her taraf darmadağın. Kızımın çığlıkları kulağımdan gitmiyor. Bugün bir esnafım ama devlet büyüklerime diyorum ki esnaf olarak değil baba olarak söylüyorum. O kızımın çığlıkları ne olacak? Maddi hasar gelip geçici ama bizim yaşadıklarımız ne olacak? Devlet büyüklerime sesleniyorum ne olur bu konuya bir el atın. Savcılarıma sesleniyorum elinizi vicdanınıza koyun kendinizi benim yerime koyun başka bir şey demiyorum. Büyüklerim ne gerekiyorsa onu yapacaktır inanıyorumö dedi.

PASTANEDE POMPALI TÜFEKLİ, YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
PASTANEDE POMPALI TÜFEKLİ, YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
PASTANEDE POMPALI TÜFEKLİ, YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA
PASTANEDE POMPALI TÜFEKLİ, YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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