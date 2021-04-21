Pastanecilikle sektöre giren işletmeci yurdun dört bir yanına ambalajlı sütlü tatlı gönderiyor

Bursa'da 40 yıl önce küçük bir pastane açarak mesleğe başlayan girişimcinin kurduğu fabrikada üretilen ambalajlı sütlü tatlılar yurdun dört bir yanından talep görüyor.

Bursa'da 40 yıl önce küçük bir pastane açarak mesleğe başlayan girişimcinin kurduğu fabrikada üretilen ambalajlı sütlü tatlılar yurdun dört bir yanından talep görüyor.

Firmanın kurucusu ve genel müdürü Şerif Aydın, AA muhabirine, 1981'de girdiği sektörde şubeler açarak işlerini büyüttüğünü ve pastaneciliğe devam ettiğini söyledi.

Aydın, 1995'te Bursa'daki marketler için höşmerim tatlısı üretmeye başladıklarını, kazandibi, sütlaç gibi sütlü tatlılarla çeşit sayısını artırıp 1998'de ulusal zincir marketlere de ürün vermeye başladıklarını anlattı.

Pastaneciliği bıraktıkları 2009'da 2 bin 500 metrekare alanda fabrika kurarak sütlü tatlı üretim kapasitesini artırdıklarını aktaran Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda höşmerim, kazandibi, tavukgöğsü, sütlaç, supangle, profiterol ve muhallebi gibi sütlü tatlılar üretiyoruz. Türkiye'deki discount (indirim) marketler hariç ulusal marketlerin hepsiyle çalışıyoruz. Türkiye geneline ürün veriyoruz. Kazandibi tatlısını kaseye koyarak satılmasını sağlayan ilk firmalardan birisiyiz. Firmamızda yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Bunların yüzde 75-80'i kadın çalışanlardan oluşuyor."

Tatlıları geleneksel yöntemlerle ürettiklerini dile getiren Aydın, günlük 2-3 ton süt kullandıklarını bildirdi.

"Ramazan dolayısıyla üretimimizde yüzde 20 civarında bir artış yaşandı"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üretime devam ettiklerini, aynı zamanda makine parkurunu genişlettiklerini anlatan Aydın, yaklaşık 2 milyon lira yatırım yaptıklarını belirtti.

Ramazan ayında işlerinin yoğun olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Geleneksel şerbetli tatlılar her zaman talep görüyor ama yemesi ve sindirimi kolay olduğundan dolayı sütlü tatlılara bu ayda talep çok oluyor. O yüzden şu anda üretimimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ramazan dolayısıyla üretimimizde yüzde 20 civarında bir artış yaşandı. Günlük üretimimiz şu anda 50 bin kase civarında. Türkiye'de genelde ramazana özgü olarak kabul edilen güllaç tatlısı vardır. Bu da sütlü bir tatlıdır. Son yıllarda güllacın yanında diğer süt tatlıları da tercih edilmeye başladı. O yüzden genel olarak sütlü tatlılara talep artar. Marketlerde de porsiyon olarak satılması nedeniyle bu tarz ürünlere de talep artıyor."

Şerif Aydın, sektöre girmek ya da işlerini büyütmek isteyenlere tavsiyelerde bulundu.

Pastacılığın, tatlıcılığın bir aşka işi olduğu belirten Aydın, "Bazen bazı tatlıları yapacağım zaman geceleri uyuyamıyorum. Rüyamda tatlıları yapıyorum çünkü bu iş içinden gelmesi lazım. İçinden geliyorsa insanın başaramayacağı hiçbir şey yok. Bir de kaliteden asla vazgeçmemek lazım. Doğru malzeme kullanılır ve doğru uygulama yapılırsa ortaya doğru ürün çıkar. İşte bu çizgi yakalandığı zaman firma ayakta kalır ve başarılı olur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan