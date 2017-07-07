Pastaneci Avukat

İZMİR'de 6 yıl avukatlık yapan 33 yaşındaki Özlem Sanem Şahbaz, mesleğini bırakıp, memleketi Muğla'da 42 yıllık aile mesleği olan pastane işletmeciliğine soyundu.



İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2007 yılında mezun olan Özlem Sanem Şahbaz, bir yıl staj yaptıktan sonra sonra avukatlığa başladı. İzmir'de 6 yıl avukatlık yapan Şahbaz, Muğla'da pastane işleten babası Memduh Şahbaz'a yardımcı olmak için mesleğine ara verdi. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de 4 şubesi bulunan ve kendi ismini taşıyan Özlem Pastaneleri'nin başına geçen Özlem Sanem Şahbaz, ülke genelindeki köy okullarında kitap eksiklerini gidermek için kampanya başlattı. Genç kız, ilk iş olarak pastanede 'Bir kitapta sen ver' standı oluşturdu. Projeden etkilenen müşteriler, işyerleri ve evlerinde bulunan kitapları pastaneye getirip, destekte bulundu. Kampanyanın herkesime ulaşması için işletmeci Şahbaz, İnstagram'da 'Minik Kalplere Dokun' sayfası oluşturdu. Çoğunluğu kırsalda bulunan öğretmenler, Özlem Sanem Şahbaz ile iletişime geçerek kitap talebinde bulunuyor. Bu yılın ilk 6 ayında Diyarbakır, Van, Tokat ve Şanlıurfa illerine yaklaşık 20 koli kitap gönderildi.



Şahbaz, üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra İzmir'de avukatlık yapmaya başladığını anlatarak, "Ailemin tek çocuğuyum. Babamın Muğla'da 3 pastanesi bulunuyor. İşlerinde yorulması ve onların da isteği üzerine mesleğimi bırakarak memleketime döndüm. Geldikten sonra dördüncü şubemizi hizmete açtık. İşimi severek yapıyorum. Yeniliklere her zaman açığım. Pastanemizde başlattığım kitap kampanyası da müşterilerimizden büyük ilgi gördü. Herkes elinden geldiğince destek vermeye çalışıyor" dedi.



MUĞLA SARAYLISI TESCİLLENDİ



Özlem Sanem Şahbaz, "Üniversitede öğrenimimi sürdürürken, Muğla'nın köylerinde 300 yıl önce Yörükler tarafından özellikle bayramlarda ve kız isteme merasimlerinde hazırlanan 'Muğla Sarı Lira' tatlısının 'Muğla Saraylısı' ismi ile tescillenmesi konusunda babama fikir sundum. 2007 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak tatlının tescillenmesini sağlayarak Türk ve dünya mutfaklarındaki yerini almasını sağladık. Muğla Saraylısı bölgemizde doğal olarak yetişen ürünlerden hazırlanıyor. İç malzemesi ceviz olan şerbetli bir tatlı. Amacımız yüzyıllardır çeşitli geleneklerle yaşatılan değeri gelecek kuşaklara aktarmak ve unutturmamak. Biz kaybolmaya yüz tutmuş bir ürünü tekrar kültürümüze kazandırdık" diye konuştu.



Baba Memduh Şahbaz ise "Kızımın işin başına geçmesini istedim. Bizden sonra firmamızın devam ettirmesini sağlayacak. Şu anda emin adımlarla ilerliyor. İşimiz için büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Ailesi olarak kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi.



- Muğla