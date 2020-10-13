Pastane poğaçası nasıl yapılır? Pastane poğaçası yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?
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Pastane poğaçası nasıl yapılır? Pastane poğaçası yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?

13.10.2020 10:00 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:04
Pastane poğaçası nasıl yapılır? Pastane poğaçası yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?

Pastane poğaçası nasıl yapılır? Pastane poğaçası yapmanın püf noktaları, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, kaç kaloridir, malzemeleri nelerdir?

En sevilen lezzetlerin arasında Pastane poğaçası ilk sırada yer alıyor. Pastane poğaçası hem lezzetli olması açısından hem de sabahların vazgeçilmez bir kahvaltısıolması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen yiyecekler arasındadır. İşte Pastane poğaçası nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

PASTANE POĞAÇASI MALZEMELER

• 1 paket oda ısısında margarin (250g)

• 1 yemek kaşığı maya

• 1 çay bardağı süt

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 2 yumurta(bir sarı üstüne)

• 2 çorba kaşığı şeker(şekerli tadı severseniz 2 çorba kaşığı daha ilave edin)

• Un (yaklaşık 5,5 su bardağı)

İçi için;

• Peynir

TARİFİ

1. Pastane poğaçası hazırlamak için ılık sütte maya ve şekeri karıştırıp kabartın.

2. Bir kaba margarin, tuz, sıvı yağ,yumurta ve sütlü mayayı ekleyin.

3. Unu da azar azar ekleyin ve oldukça yumuşak bir hamur yapın.

4. Ceviz büyüklüğünde hamur yapın ve içine peyniri koyun.

5. Yağlanmış tepsiye dizin.

6. Üstüne yumurta sarısı sürüp 200 derecelik fırında pişirin.

7. Pastane poğaçalarınız servise hazır.

PÜF NOKTALARI

• Kullanacağınız sütün ılık olması mayanızın daha kolay aktifleşmesini sağlayacaktır.

• Unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave etmelisiniz. Elde ettiğiniz hamurun yumuşak bir kıvamda olması gerekmektedir.

KAÇ KALORİDİR?

• 1 adet orta büyüklükteki pastane poğaçası yaklaşık olarak 235 kaloriye denk gelmektedir.

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