Pastalar mutfakta, eğitim internette yapıldı
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Pastalar mutfakta, eğitim internette yapıldı

30.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:55
Pastalar mutfakta, eğitim internette yapıldı

Aydın'da öğrenciler, internet üzerinden işledikleri dersin uygulamasını kendi mutfaklarında ürettikleri simit, pasta ve benzeri uygulamalar ile yaptı.

Aydın'da öğrenciler, internet üzerinden işledikleri dersin uygulamasını kendi mutfaklarında ürettikleri simit, pasta ve benzeri uygulamalar ile yaptı.

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile derslerine devam eden üniversiteler, uygulamalı derslerini de internet üzerinden yapıyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) uzaktan eğitim sürecinde ders uygulamalarına devam ediyor. Çine MYO Programlarında 'Tahıl Teknolojisi', 'Meyve ve Sebze Teknolojisi', 'Pasta ve Tatlı Üretim Teknikleri' ve 'Yeni Ürün Geliştirme' derslerinde, öğrenciler uzaktan anlatılan ders uygulamaları çerçevesinde ekmek, simit, pasta, erişte, reçel gibi ürünleri kendi imkanları ile üretti. Öğrenciler ayrıca 'Etkili Sunum Teknikleri' dersi kapsamında belirlenen konularda sunular hazırladı. Pandemi döneminde derslerin bu şekilde işlenmeye devam edileceği belirtildi. - AYDIN

Pastalar mutfakta, eğitim internette yapıldı
Pastalar mutfakta, eğitim internette yapıldı
Pastalar mutfakta, eğitim internette yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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