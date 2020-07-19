Pastahanenin bahçe duvarının camlarını kırarken kameraya yakalandı
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Pastahanenin bahçe duvarının camlarını kırarken kameraya yakalandı

Pastahanenin bahçe duvarının camlarını kırarken kameraya yakalandı Samsun'da bir pastahanenin bahçe duvar camlarını kıran kimliği belirsiz şahıs güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Pastahanenin bahçe duvarının camlarını kırarken kameraya yakalandı
19.07.2020 22:01 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:05

Pastahanenin bahçe duvarının camlarını kırarken kameraya yakalandı

SAMSUN - Samsun'da bir pastahanenin bahçe duvar camlarını kıran kimliği belirsiz şahıs güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay. Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bir pastahanenin önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi kaldırım üzerinden yürürken şahıslardan biri aniden pastahanenin bahçe duvarının üzerindeki camlara tekme atarak kırdı. İş yeri sahibi sabah olayı fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde tekme atarak bir kişinin kırdığını tespit etti. Olay anbean güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. İşleri sahibi polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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