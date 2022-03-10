PASTADAN YİYEN 16 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI - Haberler

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PASTADAN YİYEN 16 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ortaokulda pastadan yiyen 16 öğrenci rahatsızlandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ortaokulda pastadan yiyen 16 öğrenci rahatsızlandı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Olay bugün öğle saatlerinde, Ereğli Kepez İzmirlioğlulları Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okuldan ayrılan öğrenciye yapılan veda partisi için alınan pastadan yiyen öğrenciler rahatsızlandı. Durumu fark eden okul yöneticileri ve öğretmenler, 112 Acili aradı. Okula gelen 4 sağlık ekibi, rahatsızlanan 16 öğrenciyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PASTADAN YİYEN 16 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

PASTADAN YİYEN 16 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

PASTADAN YİYEN 16 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ereğli, Güncel, Haberler

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