Pastadan 8 bin TL değerinde telefon çıktı

Pastadan 8 bin TL değerinde telefon çıktı Sivas'ta eşine doğum günü sürprizi yapmak isteyen genç adam pastanın içine 8 bin TL değerindeki bir telefon sakladı.

Pastadan 8 bin TL değerinde telefon çıktı

Sivas'ta eşine doğum günü sürprizi yapmak isteyen genç adam pastanın içine 8 bin TL değerindeki bir telefon sakladı. Pastayı kestiği sırada telefonu fark eden kadın büyük şaşkınlık yaşadı

SİVAS - Sivas'ta eşine doğum günü sürprizi yapmak isteyen genç adam pastanın içine 8 bin TL değerinde telefon sakladı. Pastayı kestiği sırada telefonu fark eden kadın büyük şaşkınlık yaşadı.

Sivas'ta yaşayan Ayşenur ve Tuna Demir çifti 4 yıl önce dünya evine girdi. Tuna Demir, eşinin doğum gününü erken kutlamak istedi ve ona unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Pastacı olan Demir, eşine doğum günü pastası hazırlayarak içine Ayşenur Demir'in sevdiği 8 bin TL değerinde bir model telefon gizledi. Pastayı süsleyen Demir, evde eşine sürpriz yaptı. Genç kadın pastayı kesmeye çalıştığında ise içinde sert bir cismin olduğunu fark etti. Daha sonra pastanın kekini kaldıran Demir, içinde telefon olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Çiftin o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

" Beklenmedik bir şey oldu"

Ayşenur Demir, "4 yıldır evliyim eşim pastacı. Bu doğum günümde bana unutulmayacak bir hediye sundu. Pastayı keserken içinde sert bir şey olduğunu fark ettim. Kestiğimde içinde sevdiğim bir model telefonu gördüm. Ona çok teşekkür ediyorum bu doğum gününü bana yaşattığı için. Çok duygulandım, şaşırdım. Hiç beklemediğim bir anda oldu çünkü. Erken yaptı. Normalde yapamıyordu ama bu sefer başardı. Beklenmedik bir şey oldu. Şaşırdım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan