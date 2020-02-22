Pasta yapma zevkini kazanca dönüştürdü

22.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:59

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki kadın girişimci Tuğçe Kaynar, daha önce evinde zevkle yaptığı pastaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle açtığı butik pasta atölyesinde müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra evlenen ve iki çocuk sahibi olan 36 yaşındaki Kaynar, evde yaptığı pastalar yakınları tarafından beğenilince 2 yıl önce butik pasta atölyesi kurmak için kolları sıvadı.

KOSGEB'in düzenlediği "Girişimcilik Kursu"na katılan Kaynar, aldığı 50 bin liralık hibe destekle hayalini kurduğu butik pasta atölyesi açtı.



Atölyede onlarca çeşit pasta üreten Kaynar, kısa sürede 3 kadına da istihdam sundu.

Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşlarda annesi ile mutfakta renkli pastalar yaptığını, daha sonra ise özel günlerde yakınlarına pasta yaptığını, pastaları çok beğenildiği için pasta atölyesi kurmaya karar verdiğini söyledi.

İşletme açma konusunda en büyük desteği eşinden aldığını anlatan Kaynar, "Bu işe tamamen amatör olarak evde başladım, daha sonra siparişlere yetişemeyince bir dükkan açmaya karar verdik. KOSGEB'in ve eşimin desteğiyle işletmeyi açtım." dedi.

Hala evde yapıyormuş gibi titizlikle pastalarını yaptığını ifade eden Kaynar, "Pastaları hiçbir katkı maddesi kullanmadan anne pastası gibi yapıyoruz. Hijyene ve temizliğe çok önem veriyoruz. Ben bir anneyim kızıma yedirebileceğim şeyleri yapıyorum." diye konuştu.

-"Ev hanımları hayallerinin peşinden gidip çok çalışmalı"

Müşterilerin gıda üretimi yapan işletmeler arasında kadınların başında olduğu işletmeleri daha çok tercih ettiğini dile getiren Kaynar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev hanımlarının hayallerinin peşinden gidip çok çalışmaları gerekiyor. Ben hayallerimin peşinden koştum ve çok çalıştım, gecemi gündüzüme kattım ve işletmemi bu hale getirdim. Cesaret çok önemli, ve diğer önemli şeyler ise çalışmak ve inanmak. Tabii ki işletmeyi açtığında sürdürebilirlik çok önemli, günümüzde birçok işletme açılıp kapanıyor. İşletmeyi ayakta tutmak çok önemli, bunun için de sabır gerektiriyor. Yılmasınlar, sabretsinler, ayakta dursunlar ve ülke ekonomisine katkı sağlasınlar."

-"Ev hanımlarına her zaman destek olmak isteriz"

KOSGEB Amasya Müdürü Bayram Ali Kukuş ise Kaynar'ın kurduğu iş yerinin, önem verdikleri bir işletme olduğunu ifade etti.



KOSGEB'in kadın girişimcilere daha çok önem verdiğini belirten Kukuş, şunları kaydetti:

"Bayan girişimcilerin daha disiplinli olduğunu ve işlerinde daha başarılı olduklarını görmekteyiz. Biz kadınların KOSGEB'den destek alarak işletmelerini kurmalarını istiyoruz. Hayalleri olan ev hanımlarına her zaman destek olmak isteriz ve onlara yardımcı olmaya hazırız."

Kaynak: AA