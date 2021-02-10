Pasta ustası iş yerinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pasta ustası iş yerinde ölü bulundu

10.02.2021 10:44 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:48
Pasta ustası iş yerinde ölü bulundu

İZMİT'te pasta ustası Hüseyin Demiray (63) aynı zamanda yaşadığı iş yerinde ağabeyi Mustafa Demiray tarafından ölü bulundu.

İZMİT'te pasta ustası Hüseyin Demiray (63) aynı zamanda yaşadığı iş yerinde ağabeyi Mustafa Demiray tarafından ölü bulundu.

Olay, Hacı Hızır Mahallesi Veli Baba Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde kardeşi ile beraber işlettiği pastanenin önüne gelen Mustafa Demiray, iş yerinin kepenklerinin açılmadığını gördü. Kilidi açarak içeriye giren Mustafa Demiray, kardeşi Hüseyin Demiray'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hüseyin Demiray'ın öldüğü belirlendi.Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Hüseyin Demiray'ın cansız bedeni morga götürüldü. Hüseyin Demiray'ın uzun süredir sağlık problemleri olduğu ve işlettiği pastanede yaşadığı öğrenildi.


- Kocaeli
Pasta ustası iş yerinde ölü bulundu
Pasta ustası iş yerinde ölü bulundu
Pasta ustası iş yerinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Erol Bulut Deniz Türüç Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pasta ustası iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 10:49:50. #1.14#
title