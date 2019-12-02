Pasta ustaları Osmangazi'de yetişecek

02.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:43

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Meslek Edindirme kursları bünyesinde başlattığı "Pasta Yapımı ve Sunumu" kursu ile iş arayan vatandaşlara ekmek kapısı açacak. 3 ay sürecek toplam 512 saatlik eğitim sonunda kursiyerler, pastadan baklavaya kadar her türlü tatlı ve tuzlu ürünün yapımını öğrenecek.



OSMEK bünyesinde verdiği meslek eğitimleriyle, ihtiyaçlar doğrultusunda işgücü piyasasına kalifiye elemanlar yetiştiren Osmangazi Belediyesi, fırıncılık ve pastacılık sektörüne de eleman yetiştirmeye hazırlanıyor. Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'nın Meşhurları Derneği (BURMED) ve Osmangazi Halk Eğitim Müdürlüğü arasında imzaladığı protokol kapsamında, OSMEK bünyesinde "Pasta Yapımı ve Sunumu" kursu açılacak. Pastacılık alanında uzaman kişiler tarafından verilecek olan eğitimler 3 ay sürecek. Kursta, usta-çırak ilişkisi ile toplam 512 saat eğitim alan ve başarıyla mezun olan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek.



Pastacılık ve tatlı mamuller alanında yeni ustaların yetiştirilmesinin sağlanarak istihdama da büyük katkı sağlayacak olan protokol Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın Meşhurları Derneği (BURMED) Başkanı Hasan Acar ve Osmangazi Halk Eğitimi Müdürü Mehmet Köse arasında protokol imzaladı.



"İstihdama katkı sağlıyoruz"



Başkan Dündar, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Osmangazi Belediyemiz OSMEK bünyesinde 40'ın üzerinde branşta mesleki eğitim veriyor. Hem yeni mesleklerin öğrenilmesi hem de sektörlerdeki kalifiye elman açığının giderilmesi adına kurslarımız önem taşıyor. Bu kurslarımıza vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi oluyor. İstihdam konusunda da büyük katkı sağlıyoruz. İmzaladığımız protokol ile kurslarımız arasına "Pasta Yapımı ve Sunumu" kursunu da ekliyoruz. Pasta yapımı, tatlıcılık ve unlu mamuller konusunda kursiyerlere eğitim verilecek. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler sertifika almaya hak kazanacak" dedi.



BURMED Başkanı Hasan Acar da, "Pastacılık, unlu mamuller ve tatlıcılık alanında kurs vermeyi hedefledik. Bu sektörde eleman eksikliği var. Kalifiye eleman yetiştirmek adına bu kurs büyük önem taşıyor. Hedefimiz yüzlerce yeni usta yetiştirmek. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, her zaman olduğu gibi bu konuda da desteklerini bizden esirgemedi. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



Osmangazi Halk Eğitimi Müdürü Mehmet Köse de, özellikle istihdam noktasında önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, "Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA