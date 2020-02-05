Pasta kutusundan uyuşturucu çıktı
CANLI YAYIN: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Güncel » Pasta kutusundan uyuşturucu çıktı - Haber

Pasta kutusundan uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin yanlarındaki kuru pasta kutusunda 31,62 gram esrar ele geçirildi.

05.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:30
Pasta kutusundan uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR'de, ekiplerince uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin yanlarındaki kuru pasta kutusunda 31,62 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yanındaki kuru pasta kutusunda yapılan aramada 31,62 gram esrar maddesi ele geçirildi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler