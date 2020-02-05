Pasta kutusunda uyuşturucu
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 33 canımızı yitirdik
Haberler » 3. Sayfa » Pasta kutusunda uyuşturucu - Haberler

Pasta kutusunda uyuşturucu

Eskişehir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Narkotim tarafından arama yapılan iki şüpheliden birinin elindeki pasta kutusundan esrar çıktı.

05.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:11
Pasta kutusunda uyuşturucu

'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Narkotim tarafından arama yapılan iki şüpheliden birinin elindeki pasta kutusundan esrar çıktı.


Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'uyuşturucu madde ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak Narkotim ekipleri, yapılan çalışmalar sırasında 2 şüpheli şahsı yakalandı.


Şüpheliler pasta kutusu içine esrar gizlemiş


Bu esnada yakalanan şüphelilerden birinin elinde bulunan pasta kutusu Narkotim'in dikkatini çekti. Ekipler, pasta kutusu incelediğinde ise, gizlenmiş vaziyette 31,62 gram esrar ele geçirdi. Polis, gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlattı.


Öte yandan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler