Passolig'de Galatasaray zirvede

16.08.2019 15:05

- Süper Lig'de 2019-2020 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla başlayacakken, en fazla Passolig karta Galatasaray taraftarı sahip. Sarı-kırmızılılar, toplamda 964 bin 331 kartla zirvede yer alırken, ikinci sırada 896 bin 730 ile Fenerbahçe yer alıyor. Süper Lig Cemil Usta sezonunda heyecan bu hafta başlıyor. Takımlar, ligde 34 hafta boyunca toplamda 306 karşılaşmaya çıkacak. Bunun yanında Avrupa sahnesini de göz önüne aldığımızda futbolseverleri dolu dolu bir sezon bekliyor. Bu heyecanı yerinde yaşayabilmek için gerekli olan Passolig kartına en fazla ilgi gösteren taraftar ise Galatasaraylılar oldu. Kulüplerin sattığı toplam Passolig sayısında sarı-kırmızılılar, 964 bin 331 bilet ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 896 bin 730, üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 753 bin 172 elektronik bilet satışı gerçekleştirildi. Süper Lig'in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor'un taraftarları 43 bin 498, Gazişehir Gazintep'in 36 bin 8, Gençlerbirliği'nin ise 20 bin 163 kart alarak takımlarına destek oldu. Ligde en az Passolig'e sahip olan ekip ise 16 bin 272 ile Kasımpaşa olarak yer alıyor.

Süper Lig'de yer alan takımların sattığı Passolig sayısı şu şekilde: Galatasaray: 964 bin 331 Fenerbahçe: 896 bin 730 Beşiktaş: 753 bin 172 Trabzonspor: 270 bin 735 Atiker Konyaspor: 139 bin 182 Antalyaspor: 104 bin 661 Yeni Malatyaspor: 69 bin 747 Kayserispor: 66 bin 682 Göztepe: 66 bin 383 Demir Grup Sivasspor: 58 bin 216 Medipol Başakşehir: 52 bin 122 Yukatel Denizlispor: 43 bin 498 Çaykur Rizespor: 42 bin 962 MKE Ankaragücü: 41 bin 596 Aytemiz Alanyaspor: 37 bin 991 Gazişehir Gaziantep: 36 bin 008 Gençlerbirliği: 20 bin 163 Kasımpaşa: 16 bin 272

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA