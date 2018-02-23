Passolig Açıkladı: Fenerbahçe Beşiktaş'ı Geçti
Fenerbahçe bu sezon Spor Toto Süper Lig'de iç saha maçlarındaki doluluk ortalamasında Beşiktaş'ı geçerek, Galatasaray'ın ardından ikinci sıraya yükseldi.
Passolig yetkililerinden alınan bilgiye göre, Galatasaray 38 bin 731 seyirci ortalamasıyla üç büyük takım arasında ilk sıradaki yerini korurken, sarı-lacivertliler, bu sezon seyirci ortalamasını yükseltip Beşiktaş'ı geçerek ikinci sıraya yerleşti.
Fenerbahçe şimdiye kadar ev sahibi olduğu maçları ortalama 29 bin 429 seyirci karşısında oynadı.
Ülker Stadı'nda geçen sezon ligin ilk 22 haftasında ortalama 19 bin 872 taraftarın tribünden desteklediği sarı-lacivertli ekip, bu sezon aynı dönemde seyirci ortalamasını yüzde 48 oranında artırmayı başardı.
Sarı-lacivertli taraftarların en çok ilgi gösterdiği karşılaşma ise Beşiktaş ile oynanan derbi oldu. Bu maçı 44 bin 690 Fenerbahçe taraftarı izledi.
BEŞİKTAŞ YÜZDE 9 SEYİRCİ KAYBI YAŞADI
Geçen sezon Vodafone Park'ta maçlarını 32 bin 128 seyirci ortalamasıyla oynayan Beşiktaş ise bu sezon yüzde 9 oranında seyirci kaybı yaşadı.
İç sahada biri cezası nedeniyle seyircisinden yoksun 10 maça çıkan siyah-beyazlıların, ortalama 28 bin 993 taraftarı tribünlerde yer aldı.
Beşiktaşlı taraftarlar Vodafone Park'ta en çok ilgiyi Galatasaray ile sezonun ilk yarısında oynanan maçta gösterdi. Siyah-beyazlı ekibin 3-0 kazandığı derbiyi 39 bin 492 Beşiktaşlı takip etti.
EN FAZLA KART GALATASARAYLILARDA
Toplam satışı 3 milyon 600 bini geçen Passolig kartına en fazla ilgiyi Galatasaraylılar gösterdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar 672 bin 74 kart satın aldı. Galatasaraylıları 645 bin 964 kartla Fenerbahçeliler, 613 bin 388 kartla da Beşiktaşlılar izliyor.
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pasolig yalan konuşuyor ayrıca resmen biletleri karaborsaya düşürüyolar bütün karaborsacılar pasolig gişesinin önünde buna ne polis birşey diyor nede pasolig görevlileri inanmayan fener stadının oraya gelsin maç günleri sokakta yürüyemiyosun önünü kesiyolar resmen hani pasolig çıkınca herkes rahat bilet alabilcekti?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kafanız basmıyor :) pasolig kartı sadce bende var ama, baska bırine aldığım bileti kartı verebılıyorum. yanı ben gıdemıyorum al sen git kartımla..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ülker stadyumunun kapasitesi daha yüksek yanlış bir kıstas. Doluluk oranı deyip seyirci sayısını vermesi ise ayrı bir çelişki. Ayrıca gereksiz bir değerlendirme. Beşiktaşın Avrupa maçlarından ötürü çok fazla cuma maçı yaptı. Cumaların stadın doluluk oranının düşmesi normal. Ayrıca Bjkliler Avrupa maçlarıyla da zaten yeterince maçı statta maç izlemiş oluyor. Yine de Fikret başkanın konuya el atıp fiyatları makül seviyelere çekmesi lazım.Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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Beşiktaşın sadece 30 bin kombinelisi var nasıl hesap kitap yapıyorsunuz siz şaka gibi yeminle satışa çıkan biletin bitme süresi 2 dakikayı bulmuyorCevap Yaz 11 10 Yayından Kaldır
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ya gerizekalılar cezalı maçıda ekleyip bölerler algı içinCevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır