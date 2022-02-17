Pasquale Sensibile kimdir? sorusu Galatasaray'ın sportif direktörlüğe İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile'yi getirmesinin ardından gündem oldu. Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu resmi siteden yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Juventus, Verona, Palermo, Roma gibi önde gelen Avrupa takımlarında önemli başarılara imza atmış Sayın Sensibile'nin, Galatasaray'ımıza da çok önemli hizmetleri bulunacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, Pasquale Sensibile kimdir? Galatasaray'ın yeni sportif direktörü kim oldu? Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile kim? İşte detaylar haberimizde...

PASQUALE SENSBILE KİMDİR?

Sportif direktörlük kariyerine 2009/10 yılında Novara'da başlayan Sensibile 2011/12'de Sampdoria ve 2013/2014'te Mantova'da görev yaptı. 2014/2015'te Roma'da gözlemcilik yapan İtalyan futbol adamı, 2016/17 yılının sezonun ilk yarısında Trapani ikinci yarısında ise Alessandria'da sportif direktörlük yaptı. Sensibile son olarak 2018/2019 yıllarında Roma'da gözlemcilik görevinde bulundu.

"GALATASARAY'A ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLERİ BULUNACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Juventus, Verona, Palermo, Roma gibi önde gelen Avrupa takımlarında önemli başarılara imza atmış Sayın Sensibile'nin, Galatasaray'ımıza da çok önemli hizmetleri bulunacağına yürekten inanıyoruz.

"FİNANSAL ÇIKMAZDAN KURTARACAK YAKLAŞIMIN ADIMLARI"

Teknik direktörümüz Domenec Torrent'in göreve başlamasının ardından, Sportif Danışmanımız Luis Campos'un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sayın Sensibile'nin camiamıza katılması, sadece Galatasaray'ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir.

"YENİ BİR YOL HARİTASI"

Milyonlarca Galatasaray taraftarının çok iyi bildiği üzere; Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarından bizlere miras kalan vizyon, Galatasaray'ın, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil etmesi; koşullar ne olursa olsun dünya takımlarıyla rekabet edebilecek bir yapıya ve organizasyona sahip olmasıdır. Günümüzün ekonomik koşulları ve rekabet ortamı göz önünde bulundurulduğunda, bu mirasa sahip çıkmanın; her zaman ait olduğumuz yer olan Avrupa'da başarıya ulaşmanın yolu finansal sürdürülebilirliği odağına alan yeni bir yaklaşım, yeni bir yol haritasıdır. Son 20 yıllık dönemde Galatasaray ve Türk futbolunun karşı karşıya kaldığı sorunlar, yurt dışındaki başarısızlıklar, finansal sıkıntılar, bu yeni yaklaşımın temelini oluşturmaktadır.

"AMACIMIZ GALATASARAY'I YILDIZ FABRİKASINA DÖNÜŞTÜRMEK"

Bu doğrultuda yeni dönemde amacımız; Galatasaray'ı gerçek anlamda bir yıldız fabrikasına dönüştürmek, Ülkemizde ve yurt dışında henüz yıldızı parlamamış genç oyuncuları uygun koşullarda takımımıza dahil etmek, Bir yandan sportif başarıyı kovalarken bir yandan da bu oyuncularımızı, finansal rekabette -şimdilik– bizlerin üzerinde yer alan takımlara göndererek Galatasaray'ın finansal sürdürülebilirliğini garanti altına almaktır.

"BU MODEL KESİNLİKLE KÜÇÜLME DEĞİLDİR"

Bu model kesinlikle bir küçülme değildir. Aksine bu, bugünün futbol endüstrisi ve finansal gerçekliğinde, sürdürülebilir büyümenin modelidir. Yakın geçmişte, Luis Campos'un liderliğinde, Monaco ve Lille takımlarının, dünya devi, Fransa'nın ve Avrupa'nın fenomen takımı Paris Saint Germain'e karşı kazandığı şampiyonluklar ve bu şampiyonluklarla beraber futbolcu satışından kulüplerin elde ettiği yaklaşık 600 milyon Euroluk kaynak, bu modelin nasıl başarıya ulaştığının en net ve somut kanıtıdır.

"GALATASARAY'IN KAYBEDECEK BİR DAKİKASI BİLE YOK"

Bugün itibarıyla, Galatasaray'ın kaybedecek bir dakikası bile olmadığının çok net farkındayız. Bunun için de, bu model ve yaklaşım doğrultusunda çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz. Bugün itibarıyla, Galatasaray'ın kaybedecek bir dakikası bile olmadığının çok net farkındayız. Bunun için de, bu model ve yaklaşım doğrultusunda çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz.

"40'A YAKIN OYUNCUNUN 12'SİYLE ÖN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bu kapsamda, Sportif Danışmanımız Sayın Campos, Sportif Direktörümüz Sayın Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Görüşmelerimize de devam ediyoruz.

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