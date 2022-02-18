Galatasaray'ın sportif direktörü Sensibile: "Ortak bir amaç için çalışacağız" - Haberler
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Galatasaray'ın sportif direktörü Sensibile: "Ortak bir amaç için çalışacağız"

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Galatasaray'ın sportif direktörü Sensibile:

Galatasaray Futbol A Takımı Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, sarı-kırmızılı kulübün içinde bulunduğu durumu birlikte düzelteceklerini söyledi.

Galatasaray Futbol A Takımı Sportif Direktörü Pasquale Sensibile, sarı-kırmızılı kulübün içinde bulunduğu durumu birlikte düzelteceklerini söyledi.

GSTV'ye konuşan Sensible, "Burada olmaktan oldukça mutluyum. Galatasaray'ın çok önemli bir tarihi var. Bu benim için çok güzel bir fırsat ve gurur duyuyorum. Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçinde bulunduğumuz durumu hep birlikte düzelteceğiz. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Burada olmaktan bir kez daha çok mutluyum." diye konuştu.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Galatasaray, Spor, Haberler

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