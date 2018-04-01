Paskalya Kutlamaları
Mersin'deki tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.
Mersin'deki tarihi Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.
Işıklarla donatılan merkez Akdeniz ilçesinde bulunan tarihi kilisedeki ayine katılanlar, mum yakıp dua ederek Paskalya Bayramı'nı kutladı.
Rahip Francis Dondu'nun yönettiği ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okundu.
Dondu, ayindeki konuşmasında bayramın iyilikler getirmesini dileyerek, barış ve kardeşlik mesajları verdi. Katılımcılar da birbirlerinin bayramını kutladı.
Kutlamalar, gece yarısından sonra tarihi kilisenin bahçesinde devam etti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ayinin sorunsuz tamamlanması için kilise çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.