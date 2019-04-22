Paskalya Bayramı: Ne Zaman, Nasıl Kutlanır?

Tüm Hristiyanlar tarafından kutlanan en önemli ve en eski bayramlardan biri olan Paskalya'da aslında iki önemli olay kutlanır. Hz. İsa Mesih'in yeniden dirilişi (Paskalya Bayramı) ve Yahudilerin 500 yılı aşkın bir süre Mısır egemenliğinde köle olarak yaşamasından sonra Hz. Musa önderliğinde bu ülkeden çıkmasını temsil eden Pesah Günü (Fısıh Bayramı)

Bu hafta Hristiyanlar tarafından 'Kutsal Hafta' olarak adlandırılmıştır. Euronews.com'da Görüntüle