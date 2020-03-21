Paskal: "Yolcu oranında ciddi azalma oldu"
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Milas, Güncel

Paskal: "Yolcu oranında ciddi azalma oldu"

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından basın toplantısı düzenlenerek, korona virüsten dolayı şoför esnafının yaşadığı sorunlar dile getirildi.

21.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:20
Paskal:

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından basın toplantısı düzenlenerek, korona virüsten dolayı şoför esnafının yaşadığı sorunlar dile getirildi. Basın mensuplarına bilgi aktaran Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurol Paskal, "Son günlerde yakıt fiyatları düşmeye başladı. Fakat korona virüs tedbirleri nedeniyle taşınan yolcu sayısında da önemli ölçüde azalma oldu. Taşıyıcı esnafının da bu süreçten zarar görmemesi için ek tedbirler alınması gerekiyor" dedi.

Milas'ta toplu taşıma yapan birlik ve kooperatif başkanlarının katılımıyla Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurol Paskal'ın başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.

Korona virüs ve alınan tedbirler ile ilgili gerçekleştirilen toplantıda bilgi aktaran Başkan Paskal, Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na 220 BB plakalı özel halk otobüsü, 250 TM plakalı minibüs, 400 S plakalı servis aracı, 200 taksi, 250 kamyon - kamyonet, 30 oto galeri, oto kiralama ve 35 suyolu taşımacılığı olmak üzere 1385 civarında kayıtlı üye bulunduğunu belirterek, "Dünyayı da zor durumda bırakan korona virüs salgınından sonra özel toplu taşıma araçlarının, taksilerin ve servis araçlarının dezenfekte işlemlerini kısmen kendi imkanlarımız ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptık. Ayrıca araçlar sefere çıkmadan önce araç şoförleri kendi imkanlarıyla araçlarında temasın çok olduğu noktalara kişisel temizlik ve dezenfekte işlemlerini yapılmakta" dedi.

Korona virüs salgınından sonra toplu taşımayı kullanan yolcu sayısında yüzde 50-60 oranında azalma olduğuna dikkat çeken Paskal, "İlçe merkezli toplu taşımada da yolcu oranında ciddi azalma oldu. Bu durum geçimini yolcu taşımacılığı ile sağlayan esnaflarımızı gelir kaybına uğratmakta. Günlük taşıma ile ilgili resmi kayırlarda bu durum net olarak görülmekte. Turizm bölgesi olduğumuz için servis ve ticari taksilerin tüm yatırımları turizm sezonuna göre planlanmış. Turizm sezonunun içinde bulunduğumuz durumdan etkilenecek olması sebebiyle esnafımızın kredi ve diğer ödemelerinde zorluklar yaşanacağı aşikardır" dedi.

Son günlerde benzin ve motorinde yapılan indirimlerin yolcu sayılarındaki ciddi düşüşler sebebiyle esnafın lehine olmasının mümkün olmadığını ifade eden Başkan Paskal, "Zaten mazot harici girdilerde lehimize bir değişiklik olmadı. Hükümetimizin Bağkur, SSK, vergi ödemeleri ve kredi ödemeleriyle ilgili ödeme ertelemeleri ile ilgili destek paketlerini önemsiyor ve teşekkür ediyoruz. Bu ödemelerin ötelemesiyle ilgili ilerde oluşacak birikme ve ödemelerin dönem cari ödemeleriyle çakışmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Tüm bunlar yapılırken işletme can suyu gibi yeni faizsiz veya az faizli krediler temin edilmelidir. Bu önlemler alınırken insan hayatı öne çıkarılarak normal çalışma dönemine dönmek için gerekenleri birlik ve beraberlik içinde yapmalıyız. İlçemizdeki toplu taşıma ve diğer taşımalarla ilgili bu salgından doğan faaliyetler ve değişiklikler kamuoyuyla paylaşılacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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