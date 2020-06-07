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Paskal; "Çalıştığı halde zarar eden tek meslek koluyuz"

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, Milas'ta faaliyet gösteren Özel Toplu Taşıma Araçları motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinin başkanları ve yöneticileriyle Pandemi dönemini değerlendirip önümüzdeki süreçte yapacakları çalışmaları paylaştılar.

Paskal;
07.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:57

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, Milas'ta faaliyet gösteren Özel Toplu Taşıma Araçları motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinin başkanları ve yöneticileriyle Pandemi dönemini değerlendirip önümüzdeki süreçte yapacakları çalışmaları paylaştılar.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Başkan Paskal, "Toplantımızda Hükümet ve Belediyemiz tarafından alınan kararların uygulama süreci sorunları dile getirildi. Bundan sonraki yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. 3 aylık sürede Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak esnafımızın yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini yetkili kurum ve kişilere yazılı ve sözlü olarak ilettiğimizi belirttik. Bununla ilgili yapılan çalışmaları dosya ile kooperatif yöneticilerine sunduk. Virüs salgınıyla ilgili gelişmeleri de takip ederek bundan sonraki yapacağımız çalışılmalarla ilgili ortak karar alma konusunda mutabakat sağladık. Taşıma ücretlerimize zam talebimiz büyük şehir belediyemize bildirilmiştir. Araçlarımız Bakanlığımızın Genelgesi, Valiliğimizin de yazılı emriyle koltuk sayısı kadar araçlara yolcu alınıp, tüm yolcularımız maske takmadan ve dezenfekte olmadan araçlara alınmamakta" dedi. Başkan Paskal "Çalıştığı halde zarar eden tek meslek koluyuz" diyerek yaşanan zor süreci özetledi.

Bu toplantıların servis hizmetleri veren kuruluşlar, taksiciler ve diğer gruplarla da devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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