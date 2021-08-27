Paşinyan, "Türkiye'den gelen olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceklerini" söyledi
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Paşinyan, "Türkiye'den gelen olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceklerini" söyledi

Paşinyan, 'Türkiye'den gelen olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceklerini' söyledi
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller aldıklarını belirterek "Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller aldıklarını belirterek "Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz." dedi.

Paşinyan, başkent Erivan'da gündemdeki konulara ilişkin hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Paşinyan, "Türk kamuoyundan bazı net olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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Paşinyan, "Türkiye'den gelen olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceklerini" söyledi - Haberler
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