Paşinyan, Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanlığına Davtyan'ı atadı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Onik Gasparyan'ın yerine Genelkurmay Başkanlığına önerdiği Artak Davtyan'ın göreve atandığını açıkladı.

Dağlık Kabarağ'da büyük kayıp veren ve yenilgiyi kabul ederek bölgeden çekilen Ermenistan'da siyasi karışıklık devam ediyor. Ermenistan'da geçtiğimiz haftalarda Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasının istenmesinin ardından protestolar başlamış ve geçtiğimiz hafta erken seçim kararı alınmıştı. Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden alma girişimlerinde bulunmuş ancak başarılı sonuç alamamıştı. Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanlığına Artak Davtyan'ın atandığını duyurdu. Nikol Paşinyan'da sosyal medya hesabından Davtsyan'ın atanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın, Ermenistan Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunmadığını duyurdu. Paşinyan, "Artak Davtyan, kanun gereği Ermenistan Genelkurmay Başkanı olarak atanmış sayılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da Şubat ayında ordu yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe girişimi olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını Cumhuriyet Meydanı'na davet etmişti. Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almıştı. Paşinyan'ın talebini iki kez reddeden Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaparak, Gasparyan'ın görevine devam etmesini talep etmişti. Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanının talebini değerlendireceğini duyurmuştu. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın Avukatı Artur Hovhannisyan, "İdari mahkeme Gasparyan'ın durumu ile ilgili tedbir uygulamaya karar verdi. Yani nihai karar verilene kadar Gasparyan görevinin başında kalacak" açıklamasını yapmıştı.

Gasparyan'ın çalışma ofisine gidip gitmediği ile ilgili soruya da cevap veren Hovhannisyan, "Müvekkilimin şu an ofisine gidip gitmediğini bilmiyorum ama şu an doğrudan Genelkurmay Başkanlığı sorumluluğunu üstleniyor" ifadelerini kullanmıştı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı