Paşinyan, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldı
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Paşinyan, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldı

25.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:52
Paşinyan, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.

Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır." dedi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, "Halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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