Paşinyan'a bir şok daha! Kiliseden kovulduğu yetmedi bir de konvoyuna saldırdılar

Dün ziyaret ettiği kilisenin papazı tarafından kiliseden kovulan, tokalaşmak için uzattığı eli havada kalan Ermenistan Başbakan'ı Paşinyan, bir şok daha yaşadı. Paşinyan'ın konvoyu, Azerbaycan sınırında bulunan Sünik bölgesini ziyaret etmek isterken bölge halkı tarafından önü kesilerek protesto edildi.