Paşinyan'a bir şok daha! Kiliseden kovulduğu yetmedi bir de konvoyuna saldırdılar
Dün ziyaret ettiği kilisenin papazı tarafından kiliseden kovulan, tokalaşmak için uzattığı eli havada kalan Ermenistan Başbakan'ı Paşinyan, bir şok daha yaşadı. Paşinyan'ın konvoyu, Azerbaycan sınırında bulunan Sünik bölgesini ziyaret etmek isterken bölge halkı tarafından önü kesilerek protesto edildi.
Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında bulunan Sünik bölgesi halkı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bölgeye ziyareti öncesi konvoyu durdurmak üzere protesto düzenledi. Kalabalığı dağıtmak üzere bölgeye gönderilen polis ekipleri ile eylemciler arasında arbedeler yaşandığı ifade edildi.
PAPAZ PAŞİNYAN'I KİLİSEDEN KOVMUŞTU
Öte yandan Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzatmıştı. Papaz Paşinyan'a tepki göstererek, önce elini vermemiş, sonra da kapıyı göstermişti. Kiliseden kovulan Paşinyan yanındaki korumalara "gidiyoruz" diyerek, kiliseden ayrılmıştı.