18.09.2019 22:08

Anadolu'nun fethinde önemli bir yeri bulunan Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da tören düzenlendi.

Pasinler ilçesinin Kaplıcalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen tören, Erzurum Valisi Okay Memiş ve protokol üyelerinin atlı birlikler eşliğinde alana gelmesiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından özel günler ve düğün törenlerinde oynanan buzkaşı (kökbörü) oyunu ile atlı cirit gösterisi sergilendi.

Kutlamalar kapsamında Balıkesir Akıncılar Atlı Okçular ve Gösteri Sanatları Kulübü ile Erzurum Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü ekipleri, tarihi savaş sanatları ve atlı akrobasi gösterisi yaptı.

Protokol ve vatandaşların ilgiyle izlediği gösteride akrobatın şovu sırasında atın ayağı kayarak yere düştü. Atla düşerek kısa süreli baygınlık geçiren biniciye sağlık ekipleri müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan binicinin sol omzu ve bir parmağının kırıldığı öğrenildi.

"Biz köklü bir tarih bilincine sahibiz"

Vali Memiş, gösterilerin ardından yaptığı konuşmada, Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde gösterdiği gelişmenin çok önemli olduğunu belirten Memiş, "Çok yakın tarihe kadar yüzde 10-20 oranında olan savunma sanayimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüzde 70'lere kadar çıktı. İnşallah bu rakamları daha ileriye doğru taşıyacağız." dedi.

Memiş, Türklerin Anadolu'ya bin yıl önce geldiğini anımsatarak, "Orta Asya'nın en kadim toplumu olan milletimiz asıl karakterini yansıtacağı Anadolu'ya bin yıl önce vardı. Daha öncesinden de geldiğine dair kesin bilgiler var. Gittiği yerde adaleti, alemi nizam olarak yansıtan ecdadımız Anadolu'ya geldiğinde Ermeni ve Gürcüler gibi Roma'nın kalıntıları altında ezilen milletlerce sevinç gösteriyle karşılandı. Anadolu'yu vatan kılma gayesinde yola çıkan cengaverlerin ilk durağı Pasinler Ovası olmuştur. Bu yüzden burası Anadolu'nun kapısı Malazgirt'in ön sözüdür." diye konuştu.

Selçuklu Devleti'nin tarihte çok büyük bir iş başardığını dile getiren Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizans Anadolu'da ilk defa ciddi anlamda mağlubiyet almış ve Selçuklular tarih sahnesinde 'biz de varız' demiştir. Savaş sonunda Anadolu Türkler için ebediyen yurt kabul edilmiştir. Diğer milletlerin huzur ve güven içinde yaşamasına başlangıç olmuştur. Bu tarih köklü bir çınara dönüşecek ve insani değerler üzerine kurulacak olan Türk-İslam sentezinin yoğrulduğu andır. Türk sahnesinde varlığını devam ettirenler tarihi bilinci muhafaza edenlerdir. Biz köklü bir tarih bilincine sahibiz. Metehan ile başlayan devlet ve millet olma şuuru Pasinler, Malazgirt, Mohaç, Sakarya, Büyük Taarruz ve 15 Temmuz ruhuyla devam etmektedir. Bize düşen bu bilinci diri tutup geleceğe taşımaktır."

Kaynak: AA