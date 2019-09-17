Pasinler TSO, 2 bin kişiye aşure dağıttı

17.09.2019 16:16

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2 bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirildi.



Vatandaşlara aşure ikram eden Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, "Birliğe ve kenetlenmeye en çok ihtiyaç bu günlerde, Mevlam ülkemizi, devletimizi ve milletimizi korusun" dedi.



Muharrem ayı vesilesiyle çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz toplumsal barışın ve kardeşliğin daha sağlam temellere oturmasını dileğinde bulunan Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, şunları söyledi:



"Tüm vatandaşlarımızın Muharrem Ayını en içten dileklerimle kutluyorum. Allah, birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin. Dünya devir daimi içerisinde insanlık için büyük kurtuluşların yaşandığı gün olan Aşure Günü, İslam toplumu için maalesef büyük bir hüznün de tarihi olmuştur. Hz. Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin Efendimiz ve ailesinden birçok kişi Hicri 61. yılın Muharrem ayının onuncu günü Kerbela'da İslamiyet'i tekrar yeşertmek için gittiği Küfe yolunda zalimlerin kurduğu pusu sonrası şehit edilmişlerdir. Birliğe ve kenetlenmeye en çok ihtiyaç bu günlerde, Mevlam ülkemizi, devletimizi ve milletimizi korusun. Aşure Günü vesilesiyle İslam toplumunda birçok fitneye ve ayrılığa neden olması itibariyle hala kanayan bir yara ve yüreklerdeki derin sızı olan Kerbela olayından, gerekli derslerin çıkartılması ve İslam beldelerinin yeniden huzurun, uhuvvetin ve suhuletin merkezi olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."



Aşure dağıtımına Pasinler Tarım ve Orman Müdürü Hamza Moroğlu, Denizbank Pasinler Şube Müdürü Ali Gedik, BBP Pasinler İlçe Başkanı Hatem Engin, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA