Pasinler Savaşı'nın 969. Yıldönümü Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak

Anadolu'nun fethinde önemli bir yeri olan 1048 Pasinler Savaşı, bu yıl önemli etkinliklerle kutlanacak. Erzurum Valiliği tarafından 18 Eylül Pazartesi günü yapılacak olan Pasinler Zaferi'nin 969. yıl dönümünde, şanlı zafer gün içerisinde çeşitli gösteri ve faaliyetler düzenlenecek.



Anadolu'yu yurt edinmek isteyen Türklerin Bizans ordusuna karşı verdiği kahramanca mücadelenin büyük bir zaferle sonuçlandığına dikkat çeken Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, bu savaşla Anadolu'nun kapılarının Türklere aralandığını söyledi.



Türk Milletinin tarihinin hep kahramanlıklarla dolu olduğuna dikkat çeken Vali Azizoğlu, "Bunlardan biri de Pasinler Savaşıdır. Selçuklu ordusu 18 Eylül 1048 tarihinde Pasinler Ovasında 50 bin kişilik Bizans ordusuyla karşılaşmıştır. Bir gün süren savaşta bozkır savaş taktiği uygulanmış ve Bizans ordusu büyük yenilgi almış, düşman kuvvetlerinin gücüde anlaşılmıştır. Bizanslılarla yapılan yüzyıllık çarpışmalardaki ilk büyük meydan muharebesi olan Pasinler Savaşı, Türklerin yenilmez denilen orduları bile bozguna uğrattığını göstermiştir. Bu savaştan alınan cesaretle 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi kazanılmıştır. Böylelikle Türklere Anadolu'nun kapıları açılmış, Anadolu Türk yurdu haline gelmiştir. Bu doğrultuda şanlı zaferin 969. yıl dönümü kutlayacağımız bu özel günde tüm halkımızı Pasinler İlçemize davet ediyoruz" dedi. - ERZURUM