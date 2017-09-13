Pasinler Savaşı'nın 969. Yıl Dönümü

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Bizanslılarla yapılan yüzyıllık çarpışmalardaki ilk büyük meydan muharebesi olan Pasinler Savaşıyla, Türklerin, yenilmez denilen orduları bile bozguna uğrattığını bildirdi.



Vali Azizoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Eylül Pazartesi günü yapılacak olan Pasinler Savaşı'nın 969. yıl dönümünde şanlı zaferin, gün içerisinde çeşitli gösteri ve faaliyetler kutlanacağını ifade etti.



Anadolu'yu yurt edinmek isteyen Türklerin Bizans ordusuna karşı verdiği kahramanca mücadelenin büyük bir zaferle sonuçlandığına dikkati çeken Azizoğlu, bu savaşla Anadolu'nun kapılarının Türklere aralandığını kaydetti.



"Anadolu Türk yurdu olmuştur"



Türk milletinin tarihinin hep kahramanlıklarla dolu olduğuna ifade eden Azizoğlu, şunları kaydetti:



"Bunlardan biri de Pasinler Savaşıdır. Selçuklu ordusu 18 Eylül 1048 tarihinde Pasinler Ovası'nda 50 bin kişilik Bizans ordusuyla karşılaşmıştır. Bir gün süren savaşta bozkır savaş taktiği uygulanmış ve Bizans ordusu büyük yenilgi almış, düşman kuvvetlerinin gücü de anlaşılmıştır. Bizanslılarla yapılan yüzyıllık çarpışmalardaki ilk büyük meydan muharebesi olan Pasinler Savaşı, Türklerin, yenilmez denilen orduları bile bozguna uğrattığını göstermiştir. Bu savaştan alınan cesaretle 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi kazanılmıştır. Böylelikle Türklere Anadolu'nun kapıları açılmış, Anadolu Türk yurdu haline gelmiştir."



Azizoğlu, kutlanacak zaferin 969. yıl dönümünde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere tüm vatandaşları davet etti.