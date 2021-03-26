Pasinler Kaymakamı intiharı önledi
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Pasinler Kaymakamı intiharı önledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pasinler Kaymakamı intiharı önledi

Erzurum'un Pasinler ilçesinde boş bir binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, çatıya çıkan İlçe Kaymakamı Kadir Perçi tarafından ikna edildi.

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde boş bir binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, çatıya çıkan İlçe Kaymakamı Kadir Perçi tarafından ikna edildi.

Olay, Pasinler ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Maddi yetersizliğinden dolayı bunalıma giren Siirt 1992 doğumlu Hasan İnan, boş bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Pasinler polisi çevrede güvenlik tedbirleri alarak, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri de gerekli tedbirleri aldı. İlçe Kaymakamı Kadir Perçi, şahsın yanına çatıya çıkarak şahsı dinledi. Kaymakam Perçi, intihara teşebbüs nedenini öğrenmesinin ardından şahsa, sorunu çözmek için buradayız, intihar etmek hiçbir şeyin çaresi değil, maddi manevi ne problemin varsa gideririz" dedi.

Kaymakam Perçi'nin ikna çalışması olumlu sonuç verdi. Kaymakam Perçi'nin görüşmesinden sonra vatandaş emniyet görevlileri ile birlikte aşağıya indirildi ve Pasinler Hükümet Konağına götürüldü. - ERZURUM

Pasinler Kaymakamı intiharı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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