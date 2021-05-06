Pasinler'de trafik kazası: 1 yaralı
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Pasinler'de trafik kazası: 1 yaralı

Pasinler'de trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'un Pasinler ilçesinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde kontrolden çıkan araç şarampole uçtu.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum istikametinden Köprüköy istikametinde ilerleyen Nizamettin Arıcı yönetimindeki 25 GC 068 otomobil Pasinler ilçesi Gözeler mevkide sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Takla atarak şarampole uçan araçtan sürücü Nizamettin Arıcı yaralandı.

Yaralanan Nizamettin Arıcı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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