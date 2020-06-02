Pasinler'de trafik kazası: 1 yaralı Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Ağrı istikametinden Erzurum istikametine seyir halinde olan O.B. yönetimindeki 06 FR 6521 hususi otomobil dinlenme tesisinden hareket ederek kavşaktan D-100 karayoluna çıkmakta olan otobüse çarptı. Kazada sürücü O.B. yaralandı.

Yaralanan O.B. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA