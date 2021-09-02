PASİNLER'DE, PATATES TOPTANCI HALİNDE DEPOLAR YANDI
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PASİNLER'DE, PATATES TOPTANCI HALİNDE DEPOLAR YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Pasinler ilçesindeki patates toptancı halinde çıkan yangında, aynı zamanda depo olan 11 iş yeri kullanılmaz hale geldi.

ERZURUM'un Pasinler ilçesindeki patates toptancı halinde çıkan yangında, aynı zamanda depo olan 11 iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Pasinler ilçesindeki patates toptancı halinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Alevlere ilk müdahaleyi esnaf ve vatandaşlar yaptı. Alevler kısa sürede iş yerlerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, aynı zamanda depo olan 11 iş yeri kullanılmaz hale geldi.

PASİNLER'DE, PATATES TOPTANCI HALİNDE DEPOLAR YANDI
PASİNLER'DE, PATATES TOPTANCI HALİNDE DEPOLAR YANDI
PASİNLER'DE, PATATES TOPTANCI HALİNDE DEPOLAR YANDI
PASİNLER'DE, PATATES TOPTANCI HALİNDE DEPOLAR YANDI
PASİNLER'DE, PATATES TOPTANCI HALİNDE DEPOLAR YANDI
PASİNLER'DE, PATATES TOPTANCI HALİNDE DEPOLAR YANDI
PASİNLER'DE, PATATES TOPTANCI HALİNDE DEPOLAR YANDI
PASİNLER'DE, PATATES TOPTANCI HALİNDE DEPOLAR YANDI
PASİNLER'DE, PATATES TOPTANCI HALİNDE DEPOLAR YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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