Pasinler'de korkutan yangın: 12 dükkan kullanılamaz hale geldi

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 8 kişiye ait olan 12 dükkanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 8 kişiye ait olan 12 dükkanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre; bugün öğlen saatlerinde Pasinler ilçesi Paşabey Mahallesi hapan mevkiinde henüz nedeni belirlenemeyen 8 kişiye ait 12 dükkan da çıkan yangın Pasinler ve Köprüköy itfaiye amirliğine bağlı 9 araç 57 personelin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 12 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı çıkan yangın mahallinde incelemelerde bulundular.

Olayla ilgili tahkikat başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı