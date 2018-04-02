Pasifik Ülkesi Tonga'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem

– Fiji Adaları'nın güneyindeki Pasifik ülkesi Tonga'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verilerine göre, Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'ya 440 kilometre uzaklığında 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Verile göre sabah saatlerinde gerçekleşen depremin 83 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. (Harita) - İstanbul