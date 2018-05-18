Pasifik Okyanusu'nun Güneyinde 6.2 Büyüklüğünde Deprem

Pasifik Okyanusu'nun güneyinde, Yeni Zelanda'nın kuzey doğusundaki Kermadec Adaları'nda 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, merkezi, Yeni Zelanda'nın Opotiki yerleşim birimine 544 kilometre, Gisborne'a 556 kilometre ve Whokatane'ye 560 kilometre uzaklıkta olduğu belirlenen depremin derinliği de 10 kilometre olarak ölçüldü. (Harita) - İstanbul