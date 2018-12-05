Pasifik Okyanusu'nda 7.5 Büyüklüğünde Deprem

– Pasifik Okyanusu'nun güneyinde yer alan Loyalty Islands bölgesinde 7.5 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verileri, yerel saatle sabaha karşı 04: 00 sularında, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya bölgesine 168 kilometre uzaklığındaki Loyalty Islands bölgesinde meydana gelen depremin 7.5 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinliğinde olduğunu ortaya koydu.

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