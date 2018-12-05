Pasifik Okyanusu'nda 7.5 Büyüklüğünde Deprem

Pasifik Okyanusu'nda 7.5 Büyüklüğünde Deprem

– Pasifik Okyanusu'nun güneyinde yer alan Loyalty Islands bölgesinde 7.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Pasifik Okyanusu'nda 7.5 Büyüklüğünde Deprem

Pasifik Okyanusu'nun güneyinde yer alan Loyalty Islands bölgesinde 7.5 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi verileri, yerel saatle sabaha karşı 04: 00 sularında, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya bölgesine 168 kilometre uzaklığındaki Loyalty Islands bölgesinde meydana gelen depremin 7.5 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinliğinde olduğunu ortaya koydu.

(Fotoğraflı)

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