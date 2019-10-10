Pasifik'in son durumu istanbul'da konuşulacak

10.10.2019 11:20

BU yıl ilk kez düzenlenecek olan 'Birinci Uluslararası Asya - Pasifik Sempozyumu', 23 - 24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tema olarak 'Siyasi, İktisadi ve Toplumsal Yönleriyle Güney Asya'nın seçildiği sempozyumda Asya-Pasifik çalışmalarına olan ilginin artırılması amaçlanıyor.

Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) iş birliğiyle düzenlenen 'Birinci Uluslararası Asya - Pasifik Sempozyumu', 23 - 24 Ekim tarihlerinde yapılacak. İGÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyumun teması ise 'Siyasi, İktisadi ve Toplumsal Yönleriyle Güney Asya' olarak belirlendi. Sempozyuma yerli ve yabancı birçok bilim insanın katılması bekleniyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek sempozyum hakkında konuşan İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Durgun, "Şu anda var olan siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerilerinin sunulmasını hedefliyoruz. Bölgeye özgü dinamiklerin ve bölgenin taşıdığı potansiyelin tartışılacağı akademik bir zemin oluşturmak istiyoruz. Ayrıca Türkiye'de henüz olgunlaşma aşamasında olan Asya-Pasifik çalışmalarına olan ilgiyi de artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

GÜNEY ASYA BÖLGESİNE ULUSLARARASI İLGİ ARTIYOR

Dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin Batı'dan Doğu'ya kaydığını ifade eden Prof. Dr. Durgun, "Günümüz dünyasında gerek demografik gerekse ekonomik potansiyeli olan Güney Asya bölgesine uluslararası ilgi artıyor. Bilhassa Çin ve Hindistan'ın bölgedeki yükselişi ve bu doğrultuda bölge ülkeleriyle ve farklı coğrafyalarla geliştirdiği ilişkiler bu ilgiyi körüklüyor. Bununla birlikte bölgede farklı etnik ve dini grupların bir arada bulunması, demokratikleşme ve sosyal adalet sorunlarının mevcudiyeti, terörizm başta olmak üzere farklı güvenlik problemleriyle mücadele gereksinimi ve kolonyalizm döneminden miras sorunlarının varlığı siyasi, ekonomik ve toplumsal fay hatları oluşturuyor. Söz konusu fay hatları da bölgenin taşıdığı potansiyeli tam anlamıyla ortaya koymasını engelliyor" dedi.

Kaynak: DHA