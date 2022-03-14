Pasif gelir nedir merak ediliyor. Girişimci adaylarının en çok merak ettiği sorular arasında yer alan Pasif gelir nedir? Pasif gelir fikirleri nelerdir? sorularına haberimizde yer verdik. Kelime anlamı olarak en değerli kaynağınız olan zamanınızın çok azını harcamak veya hiç zaman harcamamak anlamına gelen Pasif kelimesini Pasif gelir nedir? Başlığı altındakısaca tanımlayacağız. İşte pasif gelir fikirleri!

PASİF GELİR NEDİR?



Pasif gelir, birey açısından küçük bir çaba veya bakım gerektiren bir girişim yoluyla yani minimum aktivite ile kazanılan gelir anlamına gelmektedir.

PASİF GELİR FİKİRLERİ!

Youtube kanalı açmak

Blog yazmak

Uygulama oluşturmak

Temettü

Kira geliri elde etmek

Fotoğraf satışı yapmak

Otomat sahibi olmak

Fon yatırımı yapmak

Reklam alanı satışı yapmak

Lisans satın almak

Tasarım yapmak

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