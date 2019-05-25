Pasaportunu alan Prof. Dr. Haluk Savaş: Toplumun vicdanının ne kadar diri olduğunu gördüm

Kanun Hükmüyle Kararname'yle (KHK) ihraç edilen; bir müddet cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden ve suçsuzluğu ispatlanmasına rağmen kanser tedavisi için yurt dışına çıkmada pasaport engeliyle karşılaşan psikiyatri profesörü Haluk Savaş ve eşine pasaport çıktı.

Savaş, pasaportunu aldıktan sonra euronews Türkçe'ye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle