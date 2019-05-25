Pasaportunu alan Prof. Dr. Haluk Savaş: Toplumun vicdanının ne kadar diri olduğunu gördüm
KHK'lı psikiyatri profesörü Haluk Savaş, yurt dışında kanser tedavisi görmesi için gerekli pasaportunu aldı. Savaş, pasaportunu aldıktan sonra euronews Türkçe'ye konuştu.
Kanun Hükmüyle Kararname'yle (KHK) ihraç edilen; bir müddet cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden ve suçsuzluğu ispatlanmasına rağmen kanser tedavisi için yurt dışına çıkmada pasaport engeliyle karşılaşan psikiyatri profesörü Haluk Savaş ve eşine pasaport çıktı.
Savaş, pasaportunu aldıktan sonra euronews Türkçe'ye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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