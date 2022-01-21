PASAPORTLARI SAHTE OLAN 3 AFGAN, OTOGARDA YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PASAPORTLARI SAHTE OLAN 3 AFGAN, OTOGARDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de pasaportları sahte olduğu belirlenen 3 Afgan, polisin otogarda yapmış olduğu uygulamada yakalandı.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de pasaportları sahte olduğu belirlenen 3 Afgan, polisin otogarda yapmış olduğu uygulamada yakalandı. Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen Afganların, pasaportları 3 bin dolar karşılığında İran'dan temin ettikleri öğrenildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, otogarda şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, yapılan denetimlerde durdurulan 3 Afganistanlı'nın üzerlerinde bulunan İran pasaportlarının sahte olduğu tespit edildi.

Şahıslarla tercüman eşliğinde yapılan görüşmede, 3 bin dolar karşılığında İran'dan pasaportları temin ettiklerini, yaklaşık 10 gün önce illegal yollardan Türkiye'ye geldiklerini ve İstanbul'a gideceklerini söylediler.

Yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında, resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapıldıktan sonra, Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler.

PASAPORTLARI SAHTE OLAN 3 AFGAN, OTOGARDA YAKALANDI

PASAPORTLARI SAHTE OLAN 3 AFGAN, OTOGARDA YAKALANDI

PASAPORTLARI SAHTE OLAN 3 AFGAN, OTOGARDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Osmaniye, Afgan, İran, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title