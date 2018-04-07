Pasaport ve Ehliyet İçin Nüfus Müdürlüklerine 55 Bin Başvuru

Pasaport ve sürücü belgeleriyle ilgili işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesinin ardından uygulamanın ilk 5 gününde pasaport için 31 bin 524, sürücü belgesi için 23 bin 730 başvuru yapıldı.