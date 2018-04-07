Pasaport ve Ehliyet İçin Nüfus Müdürlüklerine 55 Bin Başvuru

Pasaport ve sürücü belgeleriyle ilgili işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesinin ardından uygulamanın ilk 5 gününde pasaport için 31 bin 524, sürücü belgesi için 23 bin 730 başvuru yapıldı.

Pasaport ve Ehliyet İçin Nüfus Müdürlüklerine 55 Bin Başvuru

Pasaport ve sürücü belgeleriyle ilgili işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesinin ardından uygulamanın ilk 5 gününde pasaport için 31 bin 524, sürücü belgesi için 23 bin 730 başvuru yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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