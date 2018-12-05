Pasaport Rıhtımı Teknepark Olacak

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Pasaport rıhtımının teknepark alanı ilan edildiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün, Pasaport rıhtımını tekne sahiplerine ve kullanıcılarına açmasının deniz ve liman kenti İzmir için büyük bir adım olduğunu belirtti.

Denizcilerin uzun yıllardır bu kararı beklediğini kaydeden Öztürk, "Günümüzde küçük bir tekne almak lüks değil ancak deniz tutkunları şehir merkezine yakın ve daha uygun fiyatlı bağlama yerleri arıyor. Halkımız artık teknelerini Pasaport rıhtımına rahatlıkla denize indirebilecek, İzmir Körfezi'nde de tekneler süzülecek. İzmir'in tarihi merkezi 24 saat yaşayan bir yer olacak. Bu proje tekne sahibi olan herkes için çok cazip. Ben de gelip gönül rahatlığıyla teknemi Pasaport'a bağlamayı tercih ederim." ifadelerini kullandı.

Öztürk, tekneparkın önce kentin değişik noktalarına, sonra da Türkiye geneline yayılmasını arzu ettiklerini aktardı.

Teknepark ücretininin Kıyı Emniyeti İzmir Müdürlüğü tarafından belirlendiğini ancak ödemelerde çeşitli seçenekler sunulduğunu belirten Öztürk, kullanıcılara elektrik ve su hizmetinin verileceğini vurguladı.