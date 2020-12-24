Paşanın Melekleri'nin Türkiye Kupası mesaisi başlıyor

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası'nda grup eleme maçlarını için yarın Aksaray'da sahaya çıkacak.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası'nda grup eleme maçlarını için yarın Aksaray'da sahaya çıkacak. D grubunda yer alan Paşanın Melekleri, ilk maçında grup maçlarının ev sahibi takımı Aksaray'la karşılaşacak.

Bu sezon EHF Avrupa Kupası'yla üç kulvarda birden mücadele den Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımında, Türkiye Kupası mesaisi başlıyor. Aksaray Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'yle D grubunda yer alan Paşanın Melekleri, grup eleme maçlarını Aksaray'da oynayacak.

Paşanın Melekleri, Türkiye Kupası'nın ilk maçında yarın (25 Aralık Cuma) ligde 31-19 yendiği Aksaray Belediyesi'yle karşılaşacak. Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, Halil Kılıç ve Hamza Sukan hakem ikilisi yönetecek. Muratpaşa, 26 Aralık Cumartesi günü ise, ligde 30-27 kaybettiği Üsküdar Belediyesi'yle karşılaşacak. Karşılaşma, saat 14.00'de başlayacak. Pazar günün Aksaray – Üsküdar maçlarıyla tamamlanacak grup maçlarını ilk 2 sırada bitiren takım, Türkiye Kupası final karşılaşmalarını oynamaya hak kazanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı