Paşanın Melekleri'nin Türkiye Kupası mesaisi başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Paşanın Melekleri'nin Türkiye Kupası mesaisi başlıyor

24.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:02
Paşanın Melekleri'nin Türkiye Kupası mesaisi başlıyor

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası'nda grup eleme maçlarını için yarın Aksaray'da sahaya çıkacak.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası'nda grup eleme maçlarını için yarın Aksaray'da sahaya çıkacak. D grubunda yer alan Paşanın Melekleri, ilk maçında grup maçlarının ev sahibi takımı Aksaray'la karşılaşacak.

Bu sezon EHF Avrupa Kupası'yla üç kulvarda birden mücadele den Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımında, Türkiye Kupası mesaisi başlıyor. Aksaray Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'yle D grubunda yer alan Paşanın Melekleri, grup eleme maçlarını Aksaray'da oynayacak.

Paşanın Melekleri, Türkiye Kupası'nın ilk maçında yarın (25 Aralık Cuma) ligde 31-19 yendiği Aksaray Belediyesi'yle karşılaşacak. Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, Halil Kılıç ve Hamza Sukan hakem ikilisi yönetecek. Muratpaşa, 26 Aralık Cumartesi günü ise, ligde 30-27 kaybettiği Üsküdar Belediyesi'yle karşılaşacak. Karşılaşma, saat 14.00'de başlayacak. Pazar günün Aksaray – Üsküdar maçlarıyla tamamlanacak grup maçlarını ilk 2 sırada bitiren takım, Türkiye Kupası final karşılaşmalarını oynamaya hak kazanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Özçivit Aslı Tandoğan Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Hüseyin Göçek Malcolm Thomas Mbwana Samatta Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Paşanın Melekleri'nin Türkiye Kupası mesaisi başlıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:02:54. #1.14#
title